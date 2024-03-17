Son dakika! Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar

17 Mart 2024 11:43 - Güncelleme : 17 Mart 2024 12:03

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemini değerlendirdiği açıklamalarında Orta Vadeli Program'dan enflasyona kadar pek çok konuyu değerlendiriyor. Bakan Şimşek "Yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız, Türk Lirasını güçlendirecek kredi genişlemesini yavaşlatacak bir program uygulamaya başladık" dedi.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

Orta Vadeli Program eylül ayında açıkladınız. 3 yıllık bir program bu. Bu program işliyor mu? Hedeflediğiniz doğrultuda ilerliyor mu?

Orta Vadeli Program nedir? Öncelikle onu açıklayalım bu program üç yıllık bir program.

Programın özü dezenflasyon yani enflasyonu tek haneye indirmek. Yani üç yıllık bir program yaptık. Para politikalarını işlevsel hale getirmek için yaptık.

Orta Vadeli Programın Üç temeli vardır. Dezenflayon amacımızı enflasyonu tek haneye indirmek. Programın birinci esası dezenflasyon.

Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek.

Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak.

Kredi hacmindeki genişleme enflasyonla hedefleri tutarlı bir hale geliyor

Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlerdi.

Amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekmek

İndirimli KDV oranlarını ve muafiyetleri yeniden gözden geçireceğiz. Enflasyonist vergi olmayacak. Katma Değer vergisi üst oranı artırmayacağız, gelir vergisini artırmayacağız.

2024 yılı geçiş yılı olduğu için biz bir belirsizlik bandı belirledik.

2025'ten itibaren ekonomi üzerinde deprem etkisi kalmayacak

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