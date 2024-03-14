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14 Mart 2024 00:40 - Güncelleme : 14 Mart 2024 02:20

Son dakika! Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem

Yüksek enflasyon sebebiyle ekmek ve simit fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tarifenin belirlenmesinde Ticaret Bakanlığından olumlu görüş aranacak.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem

Ekmek ve simit gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları, ilgili yerel yönetimler, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları gibi ilgili kuruluşların temsilcileri içeren bir komite tarafından incelenecek.

BAKANLIKTAN ONAY ALINACAK!

Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onay alındıktan sonra, bu fiyatlar Birlik tarafından resmi olarak belirlenecek.

Kaynak: TGRT Haber
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