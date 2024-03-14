Son dakika! Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem

14 Mart 2024 00:40 - Güncelleme : 14 Mart 2024 02:20

Ekmek ve simit gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları, ilgili yerel yönetimler, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları gibi ilgili kuruluşların temsilcileri içeren bir komite tarafından incelenecek.

BAKANLIKTAN ONAY ALINACAK!

Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onay alındıktan sonra, bu fiyatlar Birlik tarafından resmi olarak belirlenecek.