Tezgahlardaki yerini aldı: Yazın serinletici lezzeti karpuzun fiyatı belli oldu!

25 Mart 2024 22:30 - Güncelleme : 25 Mart 2024 22:39

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Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Pazarcı Emre Terzioğlu, mevsim ve maliyetleri göz önüne aldığında şu anki fiyatın normal olduğunu söylüyor. Terzioğlu, yerli karpuzlar piyasaya girdiğinde fiyatların düşeceğini de müjdeliyor.

50 LİRADAN ALICI BULUYOR

Pazarda satılan karpuzun kilogramı 50 liradan alıcı buluyor. Terzioğlu, şu an tezgahlarda satılan karpuzların İran'dan geldiğini söylüyor. Yerli karpuzların hasadı henüz başlamadığı için fiyatlar yüksek. Ramazan ayında da tadımlık karpuz almak isteyenlerin olması fiyatları yukarı çeken etkenlerden biri.

TADIMLIK ALINIYOR

Terzioğlu, ”Karpuzlar şu anda İran’dan geliyor. Yerli Adana veya Antalya karpuzumuz daha başlamadı. İran’dan geldiği için şu an için biraz pahalı. Kilosu 50 liradan tezgâhlarda satılıyor. Ramazan ayında genelde yaşlı vatandaşlarımız tadımlık alıyor. Ancak yerli karpuzumuz çıktığında fiyatlar düşecektir" dedi.

YERLİ KARPUZ FİYATLARI DÜŞÜRECEK

Yaz sıcağında serinlemek ve lezzetli bir meyve tüketmek için karpuz ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Fiyatlar biraz yüksek olsa da yerli karpuzlar piyasaya girdiğinde fiyatların düşmesi bekleniyor. Yerli karpuzların Adana ve Antalya'dan Haziran ve Temmuz ayında piyasaya girmesi bekleniyor.

KARPUZUN FAYDALARI NELER?

Karpuzda bulunan karotenoidler, arter duvarlarının ve damarlarının sertleşmesini de önleyerek kan basıncı, kan pıhtıları, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı risklerini azaltmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre beslenme şekli kalp sağlığı üzerinde oldukça etkili.