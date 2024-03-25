Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörün olmadığı yerde demokrasi ve kalkınma olur

25 Mart 2024 20:56 - Güncelleme : 25 Mart 2024 20:59

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis’te Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. AK Partinin seçim çalışmaları için Bitlis’e bir ziyaret gerçekleştiren Yılmaz, gündüz düzenlenen mitingin ardından akşam polis evinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

“EKONOMİMİZ BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ”

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasında kaybedecek tek bir günlerinin dahi olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Kaybedecek tek bir günümüzün, tek bir saatimizin olmadığının bilinciyle mücadele bayrağını Ahlat ruhuyla hep daha yukarıya taşımaya uğraşıyoruz. Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmadık yapmayız. Ankara’dan İstanbul’a, İzmir’e hizmet götürürken Muş’u, Bitlis’i, Şırnak’ı ihmal etmiyoruz. Deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümeye devam etti. Millî gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı ve kişi başına millî gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. İşsizlik oranı yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Tek haneli gerçekleşti. İyi bir programımız var. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde yeniden Türkiye’yi fiyat istikrarına kavuşturacağız. Kalıcı sosyal refah ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için fiyat istikrarı çok çok önemlidir” diye konuştu.

“50 MİLYAR’I AŞTI”

Türkiye’yi doğusuyla güneydoğusuyla büyük hedeflerin, Türkiye yüzyılının eşiğine getirmiş durumda olduklarını ifade eden Yılmaz, “Cudi’yi, Gabar’ı, Tendürek’i, Besler Deresi’ni teröristlerden temizlemiş durumdayız. Asırlık hizmetleri 20 yıla sığdırdığımız bu başarının arkasında güçlü bir yönetim, güçlü bir siyasi irade vardır. Mevcut sorun ve sıkıntıları da aynı kararlılıkla çözecek, terör sebebiyle aksayan hizmetleri katbekat fazlasıyla Bitlis’e kazandırmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla son 21 yılda Bitlis’e toplam 50 milyar lirayı aşan tutarda kamu yatırımı yaptık.” diye konuştu.

“TERÖR OLMAZSA DEMOKRASİ OLUR”

Bitlis’in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça buraya yeni yatırımlar gelerek, kalkınma hamlesi daha da hızlanmıştır. Hep söylüyorum burada da tekrar edeceğim. Terör demokrasinin de kalkınmanın da düşmanıdır. Terörün olduğu yerde ne demokrasi olur ne kalkınma olur. Terörün olmadığı huzurun güvenin olduğu yerde hem demokrasi olur. Temek hak ve hürriyetler en güze şekilde yaşanır. Hem de kalkınma olur halkın refahı olur” diyerek sözlerini tamamladı.

Yılmaz, Bitlis’te iftar yemeğinden sonra Ahlat ve Adilcevaz’a bir ziyaret gerçekleştirerek partililerle bir araya gelerek seçim çalışmalarını değerlendirecek.