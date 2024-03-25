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Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 20:09 - Güncelleme : 25 Mart 2024 20:16

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Devlet hem anadır hem de baba

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet korumasındaki çocuklarla iftar programında konuşuyor.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan önemli açıklamalar: Devlet hem anadır hem de baba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de devlet korumasındaki çocuklarla iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Devletin kanatları altındaki çocuklar 85 milyonun ortak evladıdır. 6 Şubat depremleri sonrası anne babasını kaybeden çocuklara da sahip çıktık. Devlet hem anadır hem de babadır."

 

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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