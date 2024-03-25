25 Mart 2024 20:09 - Güncelleme : 25 Mart 2024 20:16
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Devlet hem anadır hem de baba
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet korumasındaki çocuklarla iftar programında konuşuyor.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de devlet korumasındaki çocuklarla iftar programında açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
"Devletin kanatları altındaki çocuklar 85 milyonun ortak evladıdır. 6 Şubat depremleri sonrası anne babasını kaybeden çocuklara da sahip çıktık. Devlet hem anadır hem de babadır."
Kaynak: tgrthaber.com.tr