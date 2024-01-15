Galatasaray aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu

15 Ocak 2024 16:02 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:10

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve yarışı veren Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Icardi ve Bakambu'nun durumlarını göz önüne alarak golcü oyuncu arayışlarına hız verdi.

M'BAYE NİANG HAMLESİ

Sabah'ın haberine göre; Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen M'Baye Niang'ı gündemine aldı.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde Adana Demirspor ile masaya oturmayı planladığı ifade edildi. Adana Demirspor ile anlaşma sağlanması halinde M'Baye Niang'ın takıma katılacağı belirtildi.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Adana Demirspor'dan ayrılmak istediği açıklayan M'Baye Niang, yeni bir takımla anlaşmak istediğini, "Ödemelerdeki aksamalar beni biraz duraksattı. Kendime sorular soruyorum. Gecikmeleri kabul edebiliriz ama bu dört aya kadar uzadı... Bunun bir kısmını ödediler ama bu durum sahada odaklanmayı engelliyor. Ayrılmak istiyorum. Bunu kulüp yöneticilerine ilettim. Çevrem bu yönde çalışıyor." ifadeleriyle duyurmuştu.

MURAT SANCAK BİLETİNİ KESTİ!

M'Baye Niang'ın Fransız basınına yaptığı bu açıklamaların ardından Başkan Murat Sancak, sert ifadelerle yıldız golcüyü yalanlamıştı. Alacakları nedeniyle ayrılmak istediğini belirten M'Baye Niang'a Murat Sancak, "Yalan söylüyorsun! 1 euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince 'Bonservisini getir, git' dedik. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz." cevabını vermişti.

20 MAÇTA 8 GOL-2 ASİST

M'Baye Niang bu sezon Adana Demirspor formasıyla 20 maça çıktı. 29 yaşındaki santrfor bu maçlarda 8 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.