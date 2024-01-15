Rade Krunic, Samandıra'ya ayak bastı, ilk açıklamasını yaptı

15 Ocak 2024 15:53 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:57

Fenerbahçe, çarşamba akşamı Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki idman öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile sohbet eden ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Krunic, ardından tesisleri gezdi. Rade Krunic’e, kaptan Edin Dzeko eşlik etti.

RADE KRUNİC: "EDİN DZEKO ÇOK GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİ"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bosnalı futbolcu Rade Krunic, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım. Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe’ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTEDİM"

Taraftarlara minnettar olduğunu aktaran Krunic, “Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe’ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim” diye konuştu.