Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında dev takas! Yıldızlar formaları değişecek

15 Ocak 2024 14:34 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:38

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Hasan Arat’ın takımın başına Fernando Santos'u getirmesiyle kadro planlamalarını yapan Beşiktaş arasında yılın takası için geri sayım başladı.

ABOUBAKAR - CRESPO TAKASI BİTİYOR!

Ajansspor'da yer alan haberde, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan ve şu anda Kamerun milli takımıyla Afrika Kupası’nda yer alan Vincent Aboubakar ile Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo’nun takası konusunda iki kulüp arasında ciddi mesafe katedildiği v transferin bitme aşamasına geldiği ifade edildi.

KRUNİC'İN GELMESİYLE FORMA ŞANSI AZALDI

27 yaşındaki Miguel Crespo, 2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyiyor. Sarı-lacivertli kulübün Milan'dan Rade Krunic’i kadrosuna katmasının ardından Miha Zajc ve Miguel Crespo’nun forma şansının daha da azalması bekleniyor. Bu doğrultuda iki futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyor.

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Arjantinli futbolcu Fenerbahçe formasıyla ligde 9 maçta forma giydi ve 555 dakika sahada kaldı. Crespo, Avrupa maçlarında ise 8 maçta süre buldu ve 583 dakika sahada kalarak 1 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI SAYISI 2'YE DÜŞTÜ

Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş'ta Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakılmıştı.

Kadro dışı kalan futbolculardan Jean Onana, Marsilya'ya kiralandı, Eric Bailly ise Villarreal'e bonservisi ile transfer oldu. Ghezzal ise affedilerek takıma döndü.

ABOUBAKAR VE ROSİER HALA KADRO DIŞI!

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan 5 futbolcudan sadece Aboubakar ve Rosier'in durumu belirsizliğini koruyor.

AMİR SEZONU KAPATTI, ORTA SAHA ARAYIŞI HIZLANDI

Beşiktaş’ın Karagümrük’ü 3-0 yendiği maçta maçta sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Amir Hadziahmetovic sezonu kapattığı ifade edildi.

SANTOS ÖN LİBERO VE STOPER İSTİYOR

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Karagümrük maçının ardından Teknik Direktör Fernando Santos‘un stoper ve ön libereyo transfer istediğini açıklamıştı.

22 MAÇTA 11 GOL-2 ASİST

Vincent Aboubakar bu sezon lig ve Avrupa'da 22 maçta 11 gol atarken 2 de asist yaptı.