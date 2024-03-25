25 Mart 2024 15:35 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:38
Süper Lig'de 32. haftanın maç programı açıklandı
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de 32. haftada oynanacak maçların programı duyuruldu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta mücadelelerine ilişkin program açıklandı.
Karşılaşmaların programı şu şekilde:
12 Nisan Cuma
20.00 Trabzonspor - Sivasspor
13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor
14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - RAMS Başakşehir
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
15 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
Kaynak: TGRT Haber