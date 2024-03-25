Aleyna Tilki'den gündem olan 'oruç' açıklaması!

25 Mart 2024 11:35 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:48

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'oruç' açıklamasıyla yeniden gündemde... Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan ayı ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

"ORUÇ TUTMAK İYİ HİSSETTİRİYOR"

Oruç tuttuğunu söyleyen Tilki, oruç tutmanın kendisine çok iyi geldiğini söyledi. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Oruç tutmak beni çok iyi hissettiriyor. Canım Allah’ım çok şükür nimetlerin için, olmayanlara da ver. Yaşam mücadelesi verenlere yardım et. Herkese ruhunu aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır. Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver amin.”