Antalyaspor Sagiv Yehezkel kimdir, nereli, kaç yaşında?

14 Ocak 2024 20:19 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 20:43

Antalyaspor'un güçlü kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri olan Sagiv Yehezkel, futbol kariyerine Hapoel Tel Aviv'de adım attı. 21 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelen ve 184 cm boyundaki başarılı futbolcu, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon Antalyaspor formasıyla ilk 11'de yer aldığı 11 maçta 2 asist ve 5 gol ile önemli bir performans sergileyen Yehezkel, takımına değerli katkılarda bulunmuştur.

SAGİV YEHEZKEL PROFİLİ

Doğum Tarihi: 21 Mart 1995

Boy / Kilo: 184 cm, kg

Pozisyon: Forvet

Kullandığı Ayak: Sol

SAGİV YEHEZKEL VE KARİYERİ

Sagiv Yehezkel, profesyonel kariyerine 2014 yılında Hapoel Tel Aviv kulübünde adım atmış ve bu süreçte farklı İsrail takımlarında görev almıştır. Maccabi Tel Aviv, Ironi Kiryat Shmona, Bnei Yehuda Tel Aviv, MS Ashdod, Hapoel Be'er Şeva gibi kulüplerde başarılı performanslar sergileyen Yehezkal, 2021 yılında Türkiye'nin köklü takımlarından Antalyaspor'a transfer olmuştur.

Sagiv Yehezkel, kariyerinde defans pozisyonunda görev almış olup, Antalyaspor'un hücum hattında etkili bir rol üstlenmektedir. Futbolculuğu ve başarılarıyla dikkat çeken İsrailli oyuncu, Türk futbolseverler tarafından da büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.