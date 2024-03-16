Ayasofya Camii'de Yunan bayraklı çirkin provokasyon! Notu fotoğraftan daha skandal

16 Mart 2024 14:57 - Güncelleme : 16 Mart 2024 15:06

İstanbul'un fetih simgesi olan Ayasofya Camii, günde binlerce yabancı turist ücretli ziyaret ediyor. Geçtiğimiz günde Yunanlı bir turist Ayasofya'yı ziyareti sırasında çirkin bir provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda Ayasofya Camii'nin içinde ve bahçesinde Yunan bayrağı açan Apostolos Papathedorou, bununla yetinmedi.

AYASFOYA CAMİİ'NDE ÇİRKİN PROVOKASYON!

Yunan bayraklı paylaşıma bir de "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notunu yazdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Türk kullanıcılardan sert tepkiler geldi.

"Havalar ısındı denize girmek istiyorlar", "Deniz soğuk ama kendi kaşındı", "Bunlar denizi özlemiş", "Az yüzdüler" yorumları yer aldı.

Paylaşımı bir gün önce yapan Papathedorou, halen Türkiye'de olup olmadığı merak edildi.

Bazı kullanıcılar ise İçişleri Bakanlığına şikayetlerde bulundu. Yaptığı provokasyon sonrası bir daha ülkeye girmemesi gerektiğine dair vatandaşların talebi oldu.