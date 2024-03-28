Deprem olmadan önceki belirtiler! İşte doğadaki anormal değişimler

28 Mart 2024 12:40 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:49

Dünyanın en önemli deprem kuşağı Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de çok sayıda aktif tay hatları bulunmakta. Tarih boyunca büyük depremlerin yaşandığı coğrafyamızda halen büyük depremler olmaya devam ediyor, edecek de...

Son olarak Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi' olarak isimlendirilen 2 büyük deprem 11 ilde hissedilmiş, kentlerde taş taş üstüne kalmamıştı. Yaşanan depremler sonucu 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmiş,107 bin 213 kişi yaralanmıştı.

DEPREM TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya sonucu kaderi olan depremler önceden tahmin edilebilir mi? Yer kabuğundaki hareketlenme sonucu birçok deprem belirtisi de görülmekte. Her depremde görülmese de bazı büyük depremlerde bu belirtilerin gökyüzü ve yer yüzünde fark edildiği tespit edildi.

HAYVANLARIN ANORMAL DAVRANIŞLARI

Hayvanların huzursuz davranışları belki de depremin en çok bilinen belirtilerinden biri. Yılanların deprem öncesi kış uykusundan uyanarak dondurucu soğuğa rağmen toprak üstüne çıktıkları görülmüştür.

Örneğin Japonya’da 1982 de meydana gelen depremde okyanusta yaşayan balıkların deprem öncesi balıkların su yüzüne çıktığı görülmüştür.

Farelerin deprem öncesi büyük bir şaşkınlık yaşadığı, hatta kaçmayarak elle yakalanacak kadar paniklediği bilgisi de yer aldı. Tavukların birbirini gagaladığı, güvercinlerin kaçışmaya başladığı, köpeklerin durmaksızın havladığı, kedilerin ise saklanacak yer aradığı ortaya çıkmıştır.

BUNALTICI HAVA

Deprem öncesinde havadaki nem oranının artar ve sıcaklık çok yüksek seviyelerde hissedilebilir. Bunaltıcı sıcaklık deprem belirtileri arasında yer alıyor.

GÖKYÜZÜNDEKİ GARİPLİKLER

17 Ağustos depremi öncesinde, gökyüzünün anormal şekilde yakın olduğu ve yıldızların oldukça parlak görüldüğü gözlemlenmiştir.

DENİZLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Deniz suları yükselip, sularda büyük bir ısınma yaşanabilir. Bazı denizler oldukça sakinken bazılarında dalgalanmalar gözlemlenmiştir.

KIRMIZI BALIKLAR ÇOĞALIR

Ayrıca depremin olacağı yıl meyveler bollaşır, kırmızı balıklar çoğalır. Romatizma ağırları şiddetlenir.