Eylem Tok’un oğlunun kaza sonrası yaptığı 'küfürlü' paylaşım ortaya çıktı

15 Mart 2024 11:11 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:37

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki orman yolunda 1 Mart gecesi meydana gelen trafik kazasında yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin sebep olduğu kaza ve hemen ardından yaşanan skandallar zinciri Türkiye'nin gündemine oturmaya devam ediyor.

29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

ABD SOKAKLARINDA KAHKAHA ATARAK DOLAŞTILAR

Eylem Tok ve oğlunun New York sokaklarında fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntülerde Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekti. 17 yaşındaki T.C. gülümseyerek bir taksiye bindiği görüldü.

YENİ SKANDAL: KAZA YERİNDEN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

Son olarak kazayla ilgili yeni bir skandal daha kamuoyuna yansıdı. Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin lüks araçla karıştığı trafik kazası sonrasında çektiği video ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde T.C.'nin olay yerini çektiği ve küfürlü ifadeler kullandığı görülüyor.

BABA DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında kazayı yapan T.C.'nin ünlü doktor babası Bülent Cihantimur'un ifadesi alınıp alınmadığı merak ediliyordu. İfadesi alınmadığı ortaya çıkan baba Bülent Cihantimur, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından savcılığa davet edildi.