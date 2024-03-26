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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 18:05 - Güncelleme : 26 Mart 2024 18:13

Hatay'da 6 kişilik aileyi yok eden dehşet tır kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da tırın çarpması sonucu otomobilde bulunan 6 kişilik ölümüyle sonuçlanan katliam gibi kaza güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Tırın karşı şeride geçerek otomobilin üzerine devrilme anları dehşete düşürdü.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi'nde tırın otomobile çarpması sonucu aracın kullanılamaz olduğu kazada aile üyelerinden hiçbiri kurtulamadı.

Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanmıştı.

Hatay'da 6 kişilik aileyi yok eden dehşet tır kazasının görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

Çarpışma sonrası otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara hayatını kaybetmişti.

Hatay'da 6 kişilik aileyi yok eden dehşet tır kazasının görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde; otomobille, tırın kafa kafaya çarpıştığı görüldü.

Hatay'da 6 kişilik aileyi yok eden dehşet tır kazasının görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

 SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Hatay Valiliği yaptığı açıklamada; kazada 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirterek sürücü Ş.K.'nın gözaltına alındığını duyurdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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