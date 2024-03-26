Hatay'da 6 kişilik aileyi yok eden dehşet tır kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Hatay'da tırın çarpması sonucu otomobilde bulunan 6 kişilik ölümüyle sonuçlanan katliam gibi kaza güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Tırın karşı şeride geçerek otomobilin üzerine devrilme anları dehşete düşürdü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi'nde tırın otomobile çarpması sonucu aracın kullanılamaz olduğu kazada aile üyelerinden hiçbiri kurtulamadı.
Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanmıştı.
Çarpışma sonrası otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara hayatını kaybetmişti.
Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerde; otomobille, tırın kafa kafaya çarpıştığı görüldü.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Hatay Valiliği yaptığı açıklamada; kazada 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirterek sürücü Ş.K.'nın gözaltına alındığını duyurdu.