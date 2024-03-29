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Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 18:44 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:45

Kardeşlerin kavgası kaçak tarihi eserleri yakalattı

Hatay’da 2 kardeş arasında meydana gelen kavga sonrası ekipler tarafından bir evde yapılan aramada çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kardeşlerin kavgası kaçak tarihi eserleri yakalattı

Hatay’da ekipler tarih kaçakçılığıyla mücadelesini aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesinde bir evde bulunan E.G. ve A.G. kardeşleri kendi aralarında kavga etti.

Kardeşlerin kavgası kaçak tarihi eserleri yakalattı - 1. Resim

Olay üzerine bölgeye giden ekipler; evde kavga sırasında Y.E. ve M.N.T. isimli iki şahsın daha olduğunu fark etti.

Şahısların şüpheli davranışları sonucunda, polis ekipleri evde arama yaptı.

Kardeşlerin kavgası kaçak tarihi eserleri yakalattı - 2. Resim

Evde yapılan aramada; 1 kahverengi insan silüetli heykel, 1 bronz dışı kabartmalı içinde rulo halde sarılı çeşitli dillerde yazılı tarihi eser, 1 ahşap sandık içinde 19 çeşitli renk boy ve ebatlarda sikke, 1 boş kovan ve 34 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Kardeşlerin kavgası kaçak tarihi eserleri yakalattı - 3. Resim

Ayrıca tarihi eser ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili not defteri ve cep telefonları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.

Kardeşlerin kavgası kaçak tarihi eserleri yakalattı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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