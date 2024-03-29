Meteoroloji'den toz taşınımı ve yağmur uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Mart hava durumu...

29 Mart 2024 06:39 - Güncelleme : 29 Mart 2024 06:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İŞTE 29 MART İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı bulutlu