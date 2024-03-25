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25 Mart 2024 10:44 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:50

Metrobüs arıza yaptı, durakta insan seli oluştu

Altunizade’de meydana gelen metrobüs arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Durakta oluşan büyük kalabalık Marmaray'a akın etti.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haftanın ilk iş gününde Altunizade metrobüs durağında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler aksadı.

Vatandaşlar üst geçitte ve duraklarda yoğunluk oluşturdu. İnsan yoğunluğundan duraklara ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar, duruma isyan etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Metrobüs arıza yaptı, durakta insan seli oluştu - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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