Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi
27 Mart 2024 14:18 - Güncelleme : 27 Mart 2024 14:39

Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), birçok ilçede yaşanacak olan elektrik kesintisi duyurularını resmi sitesinden yayınladı. BEDAŞ, 19 ilçede saatlerce sürecek olan kesintisi için vatandaşları uyardı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Mart 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi...

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul&#039;un 19 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 28 Mart (bugün) günü yaşanacak elektrik kesintilerini resmi internet sitesinden duyurdu. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintiler nedeniyle 19 ilçe elektriksiz kalacak. 

Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Mart 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesinde yer alan ilçeler... 

İşte elektrik kesintisi olacak ilçeler...

İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 2
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 3
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 4
 
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 5
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 6
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 7
 
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 8
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 9
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 10
 
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 11
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 12
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 13
 
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 14
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 15
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 16
 
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 17
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 18
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 19
 
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 20
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 21
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 22
 
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 23
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 24
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 25
 
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 26
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 27
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 28
 
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 29
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 30
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 31
 
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 32
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 33
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 34
 
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 35
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 36
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 37
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 38
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 39
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 40
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 41
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 42
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 43
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 44
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 45
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 46
 
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 47
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (28 Mart tarihli BEDAŞ kesinti programı) - 48
Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi
Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...