27 Mart 2024 14:18 - Güncelleme : 27 Mart 2024 14:39
Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), birçok ilçede yaşanacak olan elektrik kesintisi duyurularını resmi sitesinden yayınladı. BEDAŞ, 19 ilçede saatlerce sürecek olan kesintisi için vatandaşları uyardı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Mart 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesi...
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 28 Mart (bugün) günü yaşanacak elektrik kesintilerini resmi internet sitesinden duyurdu. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintiler nedeniyle 19 ilçe elektriksiz kalacak.
Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Mart 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesinde yer alan ilçeler...
İşte elektrik kesintisi olacak ilçeler...
Kaynak: TGRT Haber