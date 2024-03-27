PKK'da çözülme: Örgütten kaçan terörist sınırda teslim oldu

27 Mart 2024 18:38 - Güncelleme : 27 Mart 2024 19:18

Türk ordusunun operasyonlarıyla darbe üstüne darbe yiyen terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Son olarak örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan bir terörist teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK kampından kaçan teröristin Habur'daki sınır birliklerine teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TEK ÇIKIŞ YOLU TÜRK ADALETİ

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."