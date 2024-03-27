Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>PKK'da çözülme: Örgütten kaçan terörist sınırda teslim oldu
27 Mart 2024 18:38 - Güncelleme : 27 Mart 2024 19:18

PKK'da çözülme: Örgütten kaçan terörist sınırda teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK'nın Irak'taki kampından kaçan bir teröristin Habur'da sınır birliklerine teslim olduğunu açıkladı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
PKK&#039;da çözülme: Örgütten kaçan terörist sınırda teslim oldu

Türk ordusunun operasyonlarıyla darbe üstüne darbe yiyen terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Son olarak örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan bir terörist teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK kampından kaçan teröristin Habur'daki sınır birliklerine teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TEK ÇIKIŞ YOLU TÜRK ADALETİ

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...