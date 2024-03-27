PKK'ya darbe üstüne darbe! 5 terörist etkisiz halde

27 Mart 2024 12:50 - Güncelleme : 27 Mart 2024 13:30

Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE SÜRECEK"

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. Her nerede olursa olsun, terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."