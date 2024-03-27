Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>MSB duyurdu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
27 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:10

MSB duyurdu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında PKK'nın inine giriyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lılara karşı operasyon başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.

MSB duyurdu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi - 1. Resim

OPERASYONLAR SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...