MSB duyurdu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

27 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:10

Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında PKK'nın inine giriyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lılara karşı operasyon başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!