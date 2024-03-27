27 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:10
MSB duyurdu: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında PKK'nın inine giriyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lılara karşı operasyon başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.
OPERASYONLAR SÜRECEK
Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!
Kaynak: tgrthaber.com.tr