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27 Mart 2024 18:28 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:33

Şanlıurfa'da PKK operasyonu: Gözaltılar var

Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Terör örgütü PKK/YPG'nin yurt içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada Şanlıurfa'da çok sayıda şüpheli yakalandı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik 2 adrese jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı.

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Arama yapılan adreslerde, terör örgütü PKK’yı simgeleyen bez parçaları ile 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 86 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da PKK operasyonu: Gözaltılar var - 1. Resim

Operasyonda 7 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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