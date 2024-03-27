27 Mart 2024 18:28 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:33
Şanlıurfa'da PKK operasyonu: Gözaltılar var
Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terör örgütü PKK/YPG'nin yurt içindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada Şanlıurfa'da çok sayıda şüpheli yakalandı.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik 2 adrese jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı.
EVLERİNDEN SİLAH VE PKK PAÇAVRALARI ÇIKTI
Arama yapılan adreslerde, terör örgütü PKK’yı simgeleyen bez parçaları ile 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 86 mermi ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı