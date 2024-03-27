Ankara'nın Irak planları hazır! Terör örgütü PKK'ya askeri operasyon için tarih verildi

27 Mart 2024 10:21 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:48

Türkiye ve Irak arasında güvenlik anlaşmaları kapsamında görüşmeler devam ederken Şarku'l Avşat gazetesine konuşan bazı kaynaklar dikkat çeken açıklamalarda bulundular. Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı ortadan kaldırmak için Ankara'nın birtakım planları olduğunu anlatan kaynaklar, Irak'ta İran yanlısı Haşdi Şabi'nin operasyonda yer alabileceğini öne sürdüler.

Bir Türk yetkili, Ankara'nın planları arasında savaştan sonra gelişebilecek değişikliklere hazırlanma ve Türkiye'nin Irak'ta sıfır güvenlik sorunu kararlılığı olduğunu açıkladı. Iraklı bir kaynak ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bağdat'a gitmeden önce Irak'ın İran'ın PKK ile ilgili yeni durumu onaylaması da dahil Türkiye'nin planı hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.

''SIFIR SAATİ DAHİL HER ŞEY HAZIRDI''

Ankara'nın planlarının çoktan hazır olduğunu öne süren bir başka Iraklı kaynak ise resmi görüşmeler başladığında ''Sıfır saati dahil her şey hazırdı'' dedi. Planı iki ülke arasında 'eşi benzeri görülmemiş' olarak tanımlayan kaynak paramiliter grup Haşdi Şabi'nin de destek için bazı bölgeler de bulunacağını söyledi.

Iraklı kaynaklar, Türkiye'nin Irak'ta Tahran'la gerilimin azaltılması, ABD ile arabuluculuk yapılması ve Türkiye'nin garantörlüğünde İran'ın bölgesel ticarette daha fazla rol oynamasını içerdiğini ifade etti.

TÜRKİYE GAZZE SAVAŞI SONRASINA DA HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin Gazze savaşının sona ermesinin ardından gelişmesi beklenen kapsamlı değişikliklere karşı da hazırlıklı olduğu belirtilirken bir Türk yardımcısı, Ankara'nın savaş sonrası durumla ilgili olarak bölge ülkelerini kapsayan bir dosya hazırladığını doğruladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka Türk yetkili ise Türk Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerinin yaklaşık beş ay önce Ankara'nın savaş sonrasındaki seçeneklerini ve beklenen değişikliklerle nasıl başa çıkacağını içeren bir plan hazırladığını söyledi. Yetkili, "Irak ve Suriye bu resmin bir parçası" dedi.

TÜRKİYE'NİN IRAK'A OPERASYONU İÇİN TARİH

Türk bir diplomat ise Türkiye'nin Irak'taki askeri operasyonlarının Gazze'deki durumla bağlantılı olduğu yorumlarını reddetti ve haziran ayında operasyonun başlayabileceğini söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan2ın nisan ayında bir Bağdat ziyareti var. Türk kaynaklar bu ziyarette Erdoğan'ın ortak harekat komuta merkezi ve tampon bölge kurulmasını öngören bir anlaşma imzalayacağını ifade ettiler.