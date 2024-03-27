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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 09:50 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:16

Rusya terör saldırısında 3 ülkeyi suçladı! 'Karşılık verilecek' dendi

Moskova'daki terör saldırısının arkasında Rusya, 3 ülkenin olduğunu iddia etti. Rus lider Vladimir Putin de terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırın azmettiricilerini aradıklarını ifade etmişti.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Euronews

Rusya'da 139 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bortnikov'a bir gazetecinin saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna'nın olup olmadığı sorulduğunda dikkat çeken bir cevap geldi. Bortnikov, “Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var." dedi.

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin saldırıyı gerçekleştirmelerinin ardından Ukrayna sınırına doğru giderken yakalandıklarını hatırlatan Bortnikov, teröristlerin Ukrayna topraklarında beklendiğine dair ön bilgiye sahip olduklarını öne sürdü. Ukrayna'da teröristlerin 'kahraman' gibi karşılanmak istediklerini söyleyen Bortnikov, saldırının azmettiricilerinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Rusya terör saldırısında 3 ülkeyi suçladı! 'Karşılık verilecek' dendi - 1. Resim

Ukrayna’nın kendini kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Bortnikov, “Varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerekiyor? Arka planda sabotaj ve terör eylemleri yapılması gerekiyor ki, hem Ukrayna istihbaratı hem de İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu birçok defa konuştu.” dedi.

FSB Direktörü Bortnikov, Ukrayna’nın ayrıca Ortadoğu’da militanları hazırladığını ve eğittiğini de iddia ederek, Rusya’ya karşı cephede farklı milletlerden savaşanların bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Rusya terör saldırısında 3 ülkeyi suçladı! 'Karşılık verilecek' dendi - 2. Resim

RUSYA'DA TERÖR TEHLİKESİ SÜRÜYOR

ABD'nin Rusya'yı terör saldırısı konusunda uyardığını söyleyen Bortnikov, bu bilgilerin genel nitelikte olduğunu yine de dikkate aldıklarını ifade etti. Rusya'nın terör saldırısına karşılık vereceğini belirten Bortnikov, herkesin bulunacağını ve cezalandırılacağını söyledi.

Rusya'daki terör tehlikesinin sürdüğünü de açıklayan Bortnikov, Ukrayna istihbarat örgütü SBU’nun terör örgütü olarak tanınması gerektiğini de dile getirdi.

Rusya terör saldırısında 3 ülkeyi suçladı! 'Karşılık verilecek' dendi - 3. Resim

Ayrıca Bortnikov, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirill Budanov ve diğer istihbarat yetkileri hakkındaki bir soruya, “Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına karşı suç işleyenler meşru hedeftir." cevabını verdi.

Bu hedeflerin niye yok edilmediğine ilişkin bir soruyu da cevaplayan Bortnikov, bunun gerçekleşeceğini ifade etti.

İNGİLTERE RUSYA'NIN SUÇLAMASINI REDDETTİ: SAÇMALIK

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda Moskova'daki terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddiaların tamamen "saçmalık" olduğunu belirtti.

Bakan Cameron, "Bu saldırının tek sorumlusunun DAEŞ olduğunu açıkça ortaya koyan ABD'nin açıklamalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Euronews
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