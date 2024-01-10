Saldırı hazırlığı yapıyorlardı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

10 Ocak 2024 10:18 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:46

Bölücü terör örgütü PKK ile mücadele yurt içi ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde saldırı planı yapan çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere misliyle karşılık verildiğini ve 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

DÜN DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan dün de Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ayrıca Türkiye'den Suriye sınırına geçmeye çalışan bir PKK/YPG'li terörist de Hudut Kartalları tarafından yakalandı.