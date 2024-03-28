Elindeki şişle çocuğun üzerine yürüdü, tehditler savurdu: "Senin beynini patlatırım"

28 Mart 2024 10:36 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:41

Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, iki çocuk parkta top oynadığı sırada tartışmaya başladı. Çocuklardan birinin durumu ailesine anlatmasıyla olanlar oldu. Oğlunun kavga ettiği çocuğun yanına gelen kadın, sinirden adeta çılgına döndü.

Kadın, elindeki şişle küçük çocuğa saldırmak istedi.

TEHDİTLER SAVURDU

Sinirli kadın, “Senin beynini patlatırım” sözleriyle çocuğun üstüne yürürken, diğer çocuklar yaşananları korku dolu gözlerle takip etti. Korkuyla eline taş alarak kendini savunmaya çalışan çocuk ise, “Dur abla, bir kendine gel. Canım ablam, bir dakika. Senin yaşın başın kaç? Benden 20 yaş büyüksün” diyerek kadını sakinleştirmek istedi.

AİLESİNE DE SALDIRDI İDDİASI

İddiaya göre saldırıya uğrayan çocukların ailesi de sonrasında olay yerine geldi. Bunun üzerine iki aile arasında tartışma çıkarken, siniri geçmeyen kadının bu sefer çocuğun ailesine de bıçakla saldırdığı öne sürüldü. Olayın ardından çocuğun ailesinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi. Yaşananlar bir çocuğun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.