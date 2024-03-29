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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 06:38 - Güncelleme : 29 Mart 2024 06:45

Son dakika! Küçükçekmece'de iş yeri yangını! Ekipler sevk edildi

Son dakika haberi... Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece  Atatürk Mahallesi'nde  Bahariye Caddesi'nde yer alan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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