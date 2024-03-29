29 Mart 2024 06:38 - Güncelleme : 29 Mart 2024 06:45
Son dakika! Küçükçekmece'de iş yeri yangını! Ekipler sevk edildi
Son dakika haberi... Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde Bahariye Caddesi'nde yer alan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Son dakik haberinin detayları geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı