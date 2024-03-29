Son dakika! Küçükçekmece'de iş yeri yangını! Ekipler sevk edildi

29 Mart 2024 06:38 - Güncelleme : 29 Mart 2024 06:45

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde Bahariye Caddesi'nde yer alan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakik haberinin detayları geliyor...