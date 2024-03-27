Son dakika! Malatya depremle sarsıldı! AFAD'dan açıklama geldi

27 Mart 2024 13:29 - Güncelleme : 27 Mart 2024 13:39

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar henüz netleşmedi. Son dakika deprem, Malatya'da deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi.. AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğunun açıklanması sonrası, depremin Malatya Kale'de 3.6 şiddetinde olduğu öğrenildi.

MALATYA'DA SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama geldi.. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

MALATYA'DA MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Malatya-Kale olan deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 8.37 kilometre altında ve 3.6 şiddetinde gerçekleşen depremde mal ve can kaybı yaşanmadı.

Malatya'da meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...