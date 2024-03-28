Son dakika! Zehir tacirlerine büyük darbe! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi, 434 zanlı yakalandı

28 Mart 2024 08:32 - Güncelleme : 28 Mart 2024 08:34

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-9” Operasyonlarında; 1 Ton 43 Kg Uyuşturucu Madde ve 387 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.434 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

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