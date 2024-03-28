28 Mart 2024 08:32 - Güncelleme : 28 Mart 2024 08:34
Son dakika! Zehir tacirlerine büyük darbe! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi, 434 zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Toplam 54 İlde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen “Narkoçelik-9” operasyonlarında; 1 ton 43 kg uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 434 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajanrsı
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-9” Operasyonlarında; 1 Ton 43 Kg Uyuşturucu Madde ve 387 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.434 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajanrsı