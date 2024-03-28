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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 08:32 - Güncelleme : 28 Mart 2024 08:34

Son dakika! Zehir tacirlerine büyük darbe! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi, 434 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Toplam 54 İlde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen “Narkoçelik-9” operasyonlarında; 1 ton 43 kg uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 434 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajanrsı
Son dakika! Zehir tacirlerine büyük darbe! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi, 434 zanlı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-9” Operasyonlarında; 1 Ton 43 Kg Uyuşturucu Madde ve 387 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.434 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

Son dakika haberinin detayları geliyor... 

Kaynak: İhlas Haber Ajanrsı
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