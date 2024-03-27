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27 Mart 2024 15:27 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:34

Trabzon'dan acı haber: Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Trabzon’un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzon&#039;dan acı haber: Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti

Trabzon'da meydana gelen acı olayda, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. 

Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Trabzon'dan acı haber: 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - 1. Resim

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.  Hayatını kaybeden işçilerin isimlerinin Mehmet Sultan Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu olduğu öğrenildi.

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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