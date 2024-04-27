Türkiye'de görülen kuduz vakasında kritik süreç! Karantina bölgesinde kovalamaca anları

27 Nisan 2024 16:51 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 09:47

Hatay'da kuduz alarmı verildi. Büyükbaş hayvanlara saldıran köpeğin kuduz olduğunun ortaya çıkmasıyla kırmızı alarm verildi. Mahallelere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Ekipler son sürat sahipsiz hayvanları yakalayarak aşılama çalışması yapıyor. Bölgelere kuduzla ilgili uyarıcı tabelalar asıldı.

Defne ilçesi Meydancık Mahallesi’nde 22 Nisan tarihinde hayvan çiftliğindeki büyükbaş hayvanlara saldıran sahipsiz köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanarak müşahedeye alınmıştı. Müşahede altına alınan köpeğin 23 Nisan tarihinde kuduz şüphesiyle ölmesi üzerine Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numune Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmişti. Köpekten alınan numuneye yapılan analiz sonucuna göre hayvanda 'kuduz hastalığı' tespit edildi.

UYARILAR YAPILIYOR

Bu durum üzerine toplanan İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu bazı kararlar almıştı. Kararlar doğrultusunda; Meydancık ve Güneysöğüt mahallelerinin karantina altına alınmasına ve komşu mahalleler olan Tavla, Koçören, Hancağız ve Hüseyinli mahallerinin ise gözetim bölgesi olarak takip edileceği açıklanmıştı. Kuduz riskli alanı içerisindeki bölgeye hayvan giriş çıkışının yasaklanmasının yanı sıra başıboş sahipsiz hayvanların ekiplerin toplanarak, aşılanmasına ve hastalık sönüşü yapılıncaya kadar bakım evlerinde tutulmalarına karar verildi. İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda günün ilk saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan Defne Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karantina bölgesine uyarıcı tabelalar astı. Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahipli hayvanların aşılamasını yaparken bir yandan da çiftlik sahiplerini kuduz hastalığı konusunda uyardılar.

HAYVANLARIN PEŞİNDEN KOŞUP YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, karantina bölgesine gelerek veteriner işleri müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara eşlik etti. Açık alanları dezenfekte eden Defne Belediyesi ekipleri, sahipsiz başıboş hayvanları yakalamak için de çalışmalara başladı. Ekipler ve sokak hayvanları arasında geçen kovalamacaysa kameralara yansıdı. Defne Belediyesi zabıta ekipleri de bölgeyi gezerek vatandaşlara kuduz hastalığına karşı uyarılarda bulundular.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA: HAYVAN DOSTU BELEDİYE BAŞKANIYIM, EZİYET YOK

Belediye Başkanı Özgün, kuduz hastalığının önemsenmesi gereken bir hastalık olduğuna değinerek, "İlçemizde bulunan Meydancık Mahallesi’nde kuduz vakasına rastlanıldı. Kuduz vakasının ilk olarak ihbarı geldi, laboratuvar analizlerinin ardından ölen hayvana kuduz teşhisi konuldu. Kısa sürede İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplandı ve gerekli tedbirler alındı. Belediye ekiplerimiz dezenfeksiyon işlemlerini yapıyorlar, kaymakamlığımızla beraber uyarı levhalarını da taktık. Belirli bir karantina bölgesi oluşturduk. Kuduz vakası ciddi bir vaka önemsenmesi gerekiyor. Biz de bütün tedbirleri hiç aksatmadan, ihmal etmeden alıyoruz. Hayvan severler merak etmesinler, ben de hayvan dostu bir belediye başkanıyım. Hiç kimsenin bu konuda bir tereddüdü olmasın, hayvanlarımıza eziyet edilmemesi konusunda gerekli tedbirleri alıyoruz. Hem halk sağlığını korumak hem de hayvan haklarını korumak zorundayız. Belediye ekiplerimiz durmadan çalışıyor" dedi.