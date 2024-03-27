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27 Mart 2024 00:22 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:23

Yaylada 5 aile felaketi yaşadı! Yollarına çığ düştü aile kurtarılmayı bekliyor

Faraşin Yaylası'nda mahsur kalan 5 aileyi kurtarmaya giden ekiplerin yoluna 4 bölgede çığ düştü. Aileleri kurtarmak için ekipler canla başla mücadele ediyor.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaylada kalan ailelerin karla kaplı yollarının açılması için ekipler çalışıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Faraşin Yaylası’nda kalan 5 aileye ulaşmak için karla kaplı yolları açmaya çalışan ekiplerin yoluna 4 farklı bölgede çığ düştü. Dozer, ekskavatör ve kepçelerle yol açmaya çalışan ekipler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yaylada 5 aile felaketi yaşadı! Yollarına çığ düştü aile kurtarılmayı bekliyor - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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