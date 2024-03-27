Yaylada 5 aile felaketi yaşadı! Yollarına çığ düştü aile kurtarılmayı bekliyor

27 Mart 2024 00:22 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:23

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaylada kalan ailelerin karla kaplı yollarının açılması için ekipler çalışıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Faraşin Yaylası’nda kalan 5 aileye ulaşmak için karla kaplı yolları açmaya çalışan ekiplerin yoluna 4 farklı bölgede çığ düştü. Dozer, ekskavatör ve kepçelerle yol açmaya çalışan ekipler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.