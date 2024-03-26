Yusufeli Viyadüğü bölgeye yeni bir soluk getirecek!

26 Mart 2024 17:55 - Güncelleme : 26 Mart 2024 17:59

Yusufeli viyadüğü Nisan’da açılıyor. 685 metre uzunluğa ve 147 metre ayak yüksekliğine sahip olan Yusufeli Viyadüğü, kendi sınıfında önemli bir köprü olarak nitelendiriliyor. Boğaz Köprüsü'nü anımsatan duruşuyla Yusufeli'ne muhteşem bir giriş kapısı olacak viyadük, aynı zamanda bölgeye yeni bir soluk getirecek.

“YUSUFELİ ÇOK DAHA YAŞANIR, ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”

Yusufeli ve Artvin’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Uraloğlu, Karadeniz’in zorlu coğrafyasında ulaşımı kolaylaştıracak adımların teker teker atıldığını söyledi. Yusufeli’nin bu anlamda gerekli özveride bulunduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Yusufeli’ne yakışır güzel yaşam merkezleri yaptık. Ufak tefek eksikleri var, bizler de bu eksikleri tamamlamak adına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik. Bize düşen ne varsa yapacağız, inşallah Yusufeli çok daha yaşanır, çok daha güzel bir şehir olma yolunda adımlar atacak.” dedi.

“İSMİNİ ARTVİNLİ KARDEŞLERİM VERECEK”

31 Mart seçimleri sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yerel yönetimin ortak çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Uraloğlu, “1 Nisan'dan itibaren daha güzel işler yapma noktasında gayret edeceğiz. Ama bu sefer yüksek bir oy oranıyla almak istiyoruz. O anlamda sizlerin desteğini bekliyoruz.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, viyadüğün isminin ne olacağı ile ilgili bir soru karşısında da, “İsminin ne olacağına Artvinli kardeşlerimiz karar verecek” ifadesini kullandı.