Gamze Özçelik ve Reşat Strik Hatay bölgesinde! Depremzedelerin yüzünü güldüren iftar

20 Mart 2024 21:00 - Güncelleme : 20 Mart 2024 21:01

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte ülke ülke gezerek insanlara yardım götüren Gamze Özçelik Ramazan ayında deprem bölgesini unutmadı. Hatay'a oyuncu Reshad Strik ile birlikte giden Özçelik, halkla birlikte iftar açtı.

GAMZE ÖZÇELİK DEPREM BÖLGESİNİ UNUTMADI

Tesettüre girdikten sonra oyunculuğu da bırakan Gamze Özçelik, ülke ülke dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım götürüyor. Son olarak Hindistan'a giden Özçelik yine gönülleri feth etmeyi başardı. Deprem bölgesini de unutmayan ünlü isim Hatay'a giderek halkla birlikte iftar açtı. Boşnak asıllı Avusturalyalı oyuncu Reshad Strik ile birlikte halka hazırlanan iftarlıkları dağıtan Özçelik, herkesle tek tek ilgilendi.