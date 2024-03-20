20 Mart 2024 21:00 - Güncelleme : 20 Mart 2024 21:01
Gamze Özçelik ve Reşat Strik Hatay bölgesinde! Depremzedelerin yüzünü güldüren iftar
Son olarak Hindistan'da bölge halkıyla iftar açan Gamze Özçelik bugün ise soluğu Hatay'da aldı. Deprem bölgesini unutmayan Özçelik, Reşat Strik ile beraber Hatay bölgesinde iftar yaptı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Oyunculuğu bıraktıktan sonra kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte ülke ülke gezerek insanlara yardım götüren Gamze Özçelik Ramazan ayında deprem bölgesini unutmadı. Hatay'a oyuncu Reshad Strik ile birlikte giden Özçelik, halkla birlikte iftar açtı.
GAMZE ÖZÇELİK DEPREM BÖLGESİNİ UNUTMADI
Tesettüre girdikten sonra oyunculuğu da bırakan Gamze Özçelik, ülke ülke dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım götürüyor. Son olarak Hindistan'a giden Özçelik yine gönülleri feth etmeyi başardı. Deprem bölgesini de unutmayan ünlü isim Hatay'a giderek halkla birlikte iftar açtı. Boşnak asıllı Avusturalyalı oyuncu Reshad Strik ile birlikte halka hazırlanan iftarlıkları dağıtan Özçelik, herkesle tek tek ilgilendi.
Kaynak: TGRT Haber.com