Taylor Swift İstanbul'da konser verecek! Biletlerin satışa sunulacağı tarih belli oldu

26 Mart 2024 12:03 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:14

Dünyaca ünlü starlar Taylor Swift ve Jay-Z Türkiye'ye geliyor. Dünya çapında en fazla hayrana sahip olan Taylor Swift, 2025'te İstanbul'da konser verecek. İstanbul'da düzenlenecek devasa stadyum konserleri için anlaşmalar sonuçlandı.

Sabah gazetesinden Hakan Uç'un haberine göre, biletleri 20 Kasım'da ön satışa çıkacak olan konserler, 2025 Şubat'ında sahne alacaklar.

"200 TIRLIK EKİPMAN GETİRİLECEK"

Ertaş, konserlerle ilgili olarak şunları belirtti:

"Türkiye'nin müzik sahnesini uluslararası alanda güçlendirmek ve sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmak istiyoruz. Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya çapında ünlü isimleri Türkiye'de ağırlayarak müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Sahne için yurt dışından 200 TIR'lık ekipman getirilecek. Bu konserler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini dünyaya tanıtacak."