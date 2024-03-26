26 Mart 2024 12:03 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:14
Taylor Swift İstanbul'da konser verecek! Biletlerin satışa sunulacağı tarih belli oldu
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift İstanbul'da konser verecek. 2025 Şubat'ta gerçekleşecek konserin biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı belli oldu.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Dünyaca ünlü starlar Taylor Swift ve Jay-Z Türkiye'ye geliyor. Dünya çapında en fazla hayrana sahip olan Taylor Swift, 2025'te İstanbul'da konser verecek. İstanbul'da düzenlenecek devasa stadyum konserleri için anlaşmalar sonuçlandı.
Sabah gazetesinden Hakan Uç'un haberine göre, biletleri 20 Kasım'da ön satışa çıkacak olan konserler, 2025 Şubat'ında sahne alacaklar.
"200 TIRLIK EKİPMAN GETİRİLECEK"
Ertaş, konserlerle ilgili olarak şunları belirtti:
Kaynak: TGRT Haber