AK Parti'den 'emekliye cumartesi müjdesi' iddiasına açıklama! Özgür Özel'e cevap geldi

25 Mart 2024 19:09 - Güncelleme : 25 Mart 2024 19:09

Emeklilere ek zam yapılacak mı? Asgari ücrete ikinci zam var mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş beklentileri tek tek açıkladı

Emeklilere ek zam yapılacak mı? Asgari ücrete ikinci zam var mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş beklentileri tek tek açıkladı

Emekliye seyyanen zamla ilgili müjde geleceği iddiasıyla ilgili AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Özgür Özel, 'cumartesi müjde geliyor' dediğimi iddia etmiş. Böyle söylediğimi ispat etmezsen, müfterisin ve yalancısın Özgür Özel." açıklamasını yaptı.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kilis mitinginde kendisi hakkındaki sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Özgür Özel, 'cumartesi müjde geliyor' dediğimi iddia etmiş. Böyle söylediğimi ispat etmezsen, müfterisin ve yalancısın Özgür Özel." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin hafta sonu yapılan Büyük Ankara Mitingi dolayısıyla bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Dedim ki '2024 yılı Emekliler Yılı ilan edildi', promosyonla ilgili örneği vermek suretiyle 'Gelirlerini artırıcı, giderlerini azaltıcı birçok noktada emeklilerimize destek olacağız.' 'İnşallah haziran sonu, temmuz başında da emeklilerimizle ilgili onların taleplerini de dikkate alarak bir değerlendirme, düzenleme yapacağız' dedim. Bu gerçeğe rağmen kendini Kandil sarmalına kaptırmış eş başkanının, gerçekten büyük bir panik ve acziyet içerisinde yalan ve iftiraya, tıpkı Grup Başkanvekilliğinde olduğu gibi Genel Başkanlığında da devam ettiğine şahit oluyoruz. Yazıklar olsun."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, "Geçen hafta AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu çıktı ‘Cumartesi müjde geliyor’ dedi Ankara’da. Emekliler bekledi, fos çıktı. Pazar, İstanbul mitingine 'sakladı' dediler. Pazar İstanbul bekledi, fos çıktı. En nihayetinde dün çıktı diyor ki ‘Bayramdan sonra 16 Nisan’ı bekleyin’ emeklilerin yalana, sahte vaade karnı tok'' şeklinde konuşmuştu.