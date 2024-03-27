Anavatan Partisi'nden 4 il ve 1 ilçede Cumhur İttifakı'na destek kararı
Anavatan Partisi 31 Mart Yerel Seçimler için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği illeri ve ilçeyi duyurdu. Seçime son günler kala siyasi kulislerde hareketlilik yaşanıyor.
Anavatan Partisi 31 Mart'taki yerel seçimlerde 4 il ve 1 ilçede Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.
Anavatan Partisi; Adana'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek verecek, Antalya'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'yü destekleyecek. Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan da Anavatan Partisi'nin destekleyeceği adaylar arasında.
Anavatan Partisi, Muğla'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'a destek vereceğini de açıkladı.
Parti Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, partisinin ülkenin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Narlı, "Anavatan Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızı Aydın Ayaydın'ı desteklemeye davet ediyoruz" dedi.
Anavatan Partisi Alanya'da da Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel'in Alanya'ya eşsiz hizmetler kazandırdığı belirtildi.