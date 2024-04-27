Bakanı Işıkhan'dan İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki: Kıydığınız canların hesabını vereceksiniz

27 Nisan 2024 11:20 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 11:45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail Dışişleri Bakanını Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanını Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini 'hadsizlik' olarak nitelendiren Bakan Işıkhan, "Kıydığınız masum canların hesabını insanlık ve tarih önünde vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

"ZULÜM VE CANİLİĞE KARŞI ÇIKIYORUZ"

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sözde 'medeni-batılı' ülkeler, tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birini Filistin'de gerçekleştiren işgalci İsrail devletine sesini çıkaramıyor olabilir. Biz, bu zulüm ve caniliğe karşı çıkıyoruz.

"KIYDIĞINIZ MASUM CANLARIN HESABINI VERECEKSİZİNİZ "

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hak ve hakikatin sesi oluyoruz. Türkiye olarak buradayız. Filistin ve tüm mazlum coğrafyaların yanındayız. Kıydığınız masum canların hesabını insanlık ve tarih önünde vereceksiniz"