CHP'nin Tekirdağ adayı Candan Yüceer oldu, Eren Erdem tiye aldı!

11 Ocak 2024 07:00 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 07:00

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından 6'sı büyükşehir 242 seçim bölgesinde adaylarını belirledi. Büyükşehirlerin arasında dikkat çeken isimlerden biri de Tekirdağ'ın adayı oldu. Tekirdağ'da 24, 24, 26, ve 27. dönem milletvekili olan Candan Yüceer aday gösterildi.

Anketlerden Vahap Akay'ın çıkması, CHP il ve ilçe teşkilatlarının büyük çoğunluğunun Akay'ı desteklemesine rağmen Yüceer'in aday olarak gösterilmesi tepki topladı.

EREN ERDEM TİYE ALDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son döneminde Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem, Yüceer'in adaylığının ardından bir paylaşım yaptı.

Erdem, "24, 24, 26, ve 27. dönem Tekirdağ milletvekilimiz; 34, 35, 36 ve 37. dönem Parti Meclisi üyemiz (parti yöneticimiz) Sayın Candan Yüceer'in Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığını tebrik ederim. Partimizdeki değişimin siyasetimize kazandırdığı 'bu yepyeni yüzler' sayesinde değişim, Tekirdağ'dan tüm ülkeye yayılacak, partimiz CHP tarih yazacak" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/erenerdemnet/status/1745195839084007823