Özgür Özel Hatay'ın CHP adayı için 'Tarihi karar olacak' demişti... İsim değişmedi!

11 Ocak 2024 05:15 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 05:17

CHP Parti Meclisi (PM) bugün yaptığı toplantıda 3'ü büyükşehir 4 ilde belediye başkan adaylarını belirledi. CHP PM, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Hatay'da yaşanan yıkım nedeniyle Belediye Başkanı Lütfü Savaş da eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

ÖZGÜR ÖZEL, "ÇOK TARİHİ BİR KARAR OLACAK" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, sunucunun "Hatay Belediye Başkanı'nı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." cevabını vermişti.

Bugün açıklanan CHP PM'nin kararında ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeninden aday gösterilmesi dikkat çekti.



