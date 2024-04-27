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27 Nisan 2024 14:40 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akaryakıt istasyonu çalışanlarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmeden önce Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonunun çalışanlarını ziyaret etti. Erdoğan burada çalışanlarla sohbet etti.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan akaryakıt istasyonu çalışanlarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Erdoğan daha sonrasında Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna geldi.

İŞÇİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akaryakıt istasyonu çalışanlarına ziyaret - 1. Resim

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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