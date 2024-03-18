Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye eleştiri: Nerede belediyesi var dökülüyor

18 Mart 2024 16:43 - Güncelleme : 18 Mart 2024 16:55

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ankara'nın Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgelerinden biri haline gelen bir Atakulesi vardı. Aynı mimarımızın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile şehrimize yeni bir sembol daha kazandırmış oluyoruz.

Turgut kardeşimiz çok değil 30-40 yıl önce imarıyla, alt yapısıyla, çevre düzeniyle başkentin en sorunlu ilçelerinden birini en gözde yerleşim yeri haline getirmişti. Kendisi inşallah bu üretkenliğini, çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak. Şu CHP zihniyetinden Ankara' mızı kurtarmaya var mıyız? Bunlardan bir şey olmaz. Bunların Ankara'ya, başkentimize verecekleri hiçbir şey yok, bundan sonra da olmayacak. Şehrin kaybolan son 5 yılını telafi etmenin ötesinde Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak yanındayım. Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Sadece Keçiören değil Ankara'nın tamamı ayağa kalkacak.

Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profili arzı endam etmeye başladı. Havalimanından şehir merkezine kadar şu yollarda en ufak bir adım atıldı mı? Sadece Melih Bey'in döneminde atılan adımlar var. Bu beyefendi geldi geleli yollarda ne asfalt, ne şu, ne bu hiçbir şey yok. Ben Ankaralıyım. Metro falan yok. Derdi de yok.

CHP'DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Para destelerini, demetlerini gördünüz mü? Hayırdır yav ne iş bu? Bu durum başka bir dönemde başka bir partinin başına gelse yer gök yıkılır."

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