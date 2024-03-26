Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Malazgirt’te: Oy versin vermesin herkes kazanacak

26 Mart 2024 18:15 - Güncelleme : 26 Mart 2024 18:20

31 Mart Yerel seçimler öncesi Muş’un Malazgirt ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler, burada Malazgirt Belediye Başkan Cengiz Altın ve partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

“MALAZGİRT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen Cevdet Yılmaz, şanlı tarihe sahip Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Değerli kardeşlerim seçimlere gidiyoruz. Burası bizim için çok önemli her sene Cumhurbaşkanımız, bütün devlet erkânı, milletvekillerimiz bakanlarımız geliyor. Artık burası geleneksel bir hale geldi. Tabi ki hemen Ahlat hem de Malazgirt ikisi de bizim için çok önemli, bizim nazarımızda ikisi de bir, hiçbir fark görmüyoruz. Hem orda hem de burada etkinlikler yapılıyor. Malazgirt’ten tüm dünyaya biriz beraberiz kardeşiz diyeceğiz.” dedi.

“HERKES KAZANACAK”

"Başkan kazanırsa Malazgirt kazanır" diyen Yılmaz, "Malazgirt halkı gerçekten başkanını çok seviyor. Düzgün, mütevazi, çalışkan, liyakatli Malazgirt’in geleceğini düşünen bir başkanımız. Gece gündüz demeden Malazgirt için koşturdu, uğraştı. Başkan kazanırsa Malazgirt kazanacak. Kimse kaybetmeyecek, oy versin vermesin herkes kazanacak. O yüzden bu yerel seçimlerde şunu söylüyorum. Söyleyin herkese oylarını Malazgirt’e versinler" diye konuştu.