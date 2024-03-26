Fatih Erbakan üye sayısını açıkladı: MHP'yi geçtik sıra İYİ Parti'de

26 Mart 2024 18:13 - Güncelleme : 26 Mart 2024 18:14

Yerel seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üye sayısında MHP'yi geride bıraktıklarını söyleyen Erbakan, "İnşallah üye sayısı bakımından Türkiye’nin 3. Partisi olarak seçimlere gireceğiz. Böyle giderse seçimden sonra 1 milyon üyeye çok rahat ulaşırız" dedi.

SZC TV'ye konuşan Erbakan, AK Parti ile ittifak kurmadıkları için partisine ambargo uygulandığını iddia ederken, "Gece gündüz bizden bahsediyorlar ama iktidarın kanalları, iktidarın korkusuyla hareket eden kanallar bizi çıkaramıyorlar. Buna cesaretleri, izinleri yok. İttifak kararımızı açıklamadan önce sürekli ‘kanalımıza çık’ diye davet eden, yayın yönetmenleri, gazeteciler, televizyonlar şimdi telefonlara çıkmıyorlar" dedi.

ŞANLIURFA'DA SEÇİM YARIŞI

Yerel seçimlerde yüzde 20'yi geçeceklerini söyleyen Erbakan, Şanlıurfa’yı merkez ilçeleriyle birlikte alacaklarından emin olduklarını söyleyerek, partisinin adayı Kasım Gülpınar’ın seçimi farkla kazanacağının açıkça görüldüğünü kaydetti.

Yargıtay'ın son verilerine göre MHP'nin 486 bin 896, İYİ Parti'nin ise 508 bin 578 üyesi bulunuyor. Erbakan, pazar günü düzenledikleri mitingde 500 bin üye sayısına ulaştıklarını belirtmişti.