Erbakan: Seçimlerin parlayan yıldızı ve favorisi biziz

25 Mart 2024 18:15 - Güncelleme : 25 Mart 2024 18:29

Arnavutköy’de vatandaşlarla buluşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yağışlı hava nedeniyle seçim otobüsünden selamlama yaptı. Erbakan, sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. Erbakan'a Yeniden Refah Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz de eşlik etti.

“ARNAVUTKÖY İKİ KATI FAZLA OY ALIYOR”

Vatandaşlara seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Buluşmamız hayırlı olsun. Bu mübarek günde Türkiye günde oy oranımızın iki misli oranında oy aldığımız Arnavutköy’de siz değerli halkımızla buluştuğumuz için büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Arnavutköy yine Türkiye ve İstanbul’da iki katı oy olarak Abdurrezak İlbeyi başkanımızı seçecektir. Milletimiz akın akın bizlere koşuyor. Bütün inkar firmaları, gazeteciler, ajanslar oyların arttığı tek parti Yeniden Refah Partisi olarak görülüyor. Bu seçimlerin parlayan yıldızı ve favori partisi Yeniden Refah Partimizdir. Üye sayılarımız 500 bin hedefini aştı ve hızla devam ediyor. Biz seçimlere kadar 500 bin hedefi koymuştuk ama seçimden bir hafta önce hedefimize ulaştık. Şu an kendi rekorlarımızı kırarak ayda 70 ila 80 bin üye artışı sağlıyoruz. Önce 31 Mart'ta iktidar, arkasından 2028’de iktidar olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Genel Başkan Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet ziyaretlerine devam etti.