Erbakan şartını açıklamıştı, Yeniden Refah'ta şok: AK Parti lehine çekildi

29 Mart 2024 11:34 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:45

Milyonlarca kişinin sandık başına gideceği yerel seçimlere 2 gün kaldı. Adayların seçim çalışmaları devam ederken İzmir'den kritik bir hamle geldi.

Yeniden Yeniden Refah Partisi'nin Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, Cumhur İttifakı'nın adayı Sadık Doğruer lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Adaylıktan çekilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Metin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararı almamda adaylığım kesinleştiğinde yaşadığım bazı olaylar ve Bergamamızın bu 5 yıl içinde il olabilirliği yapılacak hizmetlerin ivedi olarak yapılması Bergamamızın sanayileşmesindeki önemli adımların daha hızlı atılması ve yöremizdeki eş dost iş arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler özellikle son günlerde şahsımı telefonla arayarak seçim süreci ile ilgili yaptığımız görüşmeler de etkili olmuştur. Beni bu süreçte gerçekten destekleyen yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinize Saygı ve Sevgilerimi Sunuyorum. Allah’a emanet olun"



(Mutlu Metin)

ERBAKAN DA İBB ADAYINI ÇEKMEK İÇİN ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan yerel seçimlerde İBB adayını çekmek için 3 şartını açıklayan Erbakan, "Bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail ile ticareti sonlandırdığını duyursun, İsrail’e ihracatı kestiğini ilan etsin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik Radar Üssü’nü kapattığını ilan etsin ve emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardığını ilan etsin, biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız" ifadelerini kullandı.