Erdoğan'dan PKK'lıların saldırısına uğrayan Efe Tapmaz'a geçmiş olsun telefonu

26 Mart 2024 20:01 - Güncelleme : 26 Mart 2024 20:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında başından yara alan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı.

Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini de soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin." diyerek temennide bulundu.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci yakından takip edeceğini söyleyen Erdoğan, gencin ailesine selamşarını iletti.

Tapmaz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"BUNLAR AHLAKSIZ, ADİ, ALÇAK"

Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.