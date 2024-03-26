Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: Enflasyon düşünce elimiz rahatlayacak

26 Mart 2024 13:48 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Türkiye'nin en büyük 10 ekonomisine sahip ülkelerden biri haline geleceğini söyleyen Erdoğan, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin de konuştu.

Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesiyle ekonomim biraz daha rahatlayacağını söyleyen Erdoğan, "Çünkü yüksek enflasyonda dipsiz kuyu misali ne verirsek gidiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Dağıyla, bağıyla, insanıyla her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Bizim yazgımız, milletimizi sevmektir, Aksaray'ı sevmektir. Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz değil mi? Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Bugüne kadar girdiğimiz her seçimde yanımızda yer aldığınız için teşekkür ediyorum. Sizler yanımızda oldukça bize durmak, duraksamak yok.

EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Can yakan enflasyonla boğuşuyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme yaptık. Maaşlarda ve ikramiyelerde de yüzde 50 yükseltme yaptık. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesiyle elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyonda dipsiz kuyu misali ne verirsek gidiyor.

"ÜLKEMİZ EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ HALİNE GELECEK"

Ülkemiz en büyük 10 ekonomiden biri haline gelecek. Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler muhalefeti kullanarak milletimizi karamsarlığa sürüklemek istiyor. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını birlikte kutlayacağımıza inanıyorum.

"DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ, DAHA ÇOK İSTİHDAM EDECEĞİZ"

Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle şahit oluyoruz. Bir yanımızda Ukrayna -Rusya savaşı, bir yanda İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşet... Son 10 yılda maruz kaldığımız saldırılarla biz de bu felaket tablosunun içine çekilmeye çalışıyoruz. Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz."