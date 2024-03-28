Gazeteci Nuray Başaran'dan CHP'li aday hakkında dikkat çeken iddia!

28 Mart 2024 22:32 - Güncelleme : 29 Mart 2024 19:08

Yerel seçime 3 gün kala siyaset sahnesi ısındı. Gözler İstanbul'daki yarışa çevrilirken başkentte ise rüşvet iddiası gündeme bomba gibi düştü.

TGRT Haber'de Gündem Özel programında konuşan gazeteci Nuray Başaran, Ankara'da nakit para ile siyasi manevralar yapıldığı, İstanbul'da ise ihale yöntemiyle benzer süreçlerin işlediği iddia etti.

"ANKARA NAKİT, İSTANBUL İHALE..."

Mamak ilçe başkanının çocuğunun da işe alındığını iddia eden Başaran, "İYİ Parti Mamak ilçe başkanı istifa etsin diye 130 bin TL verilmiş. Paranın bir kısmını CHP Keçiören adayı Mesut Özarslan verdi. Ankara'da nakit, İstanbul'da ihale ile çalışıyorlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Mamak İlçe Başkanı Gürbüz Şancı yaklaşık 3 hafta önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ı eleştirerek istifa etmişti. Mansur Yavaş'a desteğini açıklayan Şancı, "Kazanması için tıpkı 2019'da olduğu gibi çalışacağım" demişti.